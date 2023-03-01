6 золотых правил, которые помогут поддерживать интерес мужа даже через 10 лет брака

Пользуясь личным примером долгих и счастливых отношений — в браке эксперт уже восемь лет, — психолог и сексолог Александра Миллер рассказала Лайфу о полученном опыте и проверенных, рабочих лайфхаках. Первое, на что стоит обратить внимание, есть ли в паре рост. Если его нет, то интерес супругов друг к другу пропадает. Ведь мы влюбляемся в неопознанную, неоткрытую часть.

Многие люди думают, что для того, чтобы создать пару, нужно обязательно быть похожими, как сиамские близнецы, но это далеко не так Александра Миллер Психолог, сексолог

Психолог настаивает: если знать партнёра как свои пять пальцев, второй половинке нечего будет постигать и раскрывать. Человеку важно учиться, иметь своё хобби, совершенствоваться в мастерстве и просто получать удовольствие от жизни, радоваться ей. Ошибка многих женщин заключается в том, что, кроме цели удачно выйти замуж, ничего больше нет. Если дамочке повезло оказаться внешне красивой, то шансы "выскочить" у неё есть. Вот только такой брак будет основан лишь на страсти и гормонах.

Открою вам секрет: изменяют и роскошным красоткам, если, кроме красивого тела и лица, нет ничего. Чем он будет заниматься с ней после секса? Александра Миллер Психолог, сексолог

Что же формирует образ жены, которую невозможно ни на кого променять? По словам Александры, это глубина личности, масштаб мышления и ухоженность. Чтобы та могла оказаться и верным другом, и главным советником по бизнесу, лучшей любовницей и просто интересным собеседником. Поэтому задача женщины состоит в том, чтобы видеть в своей жизни и другие цели кроме мужчины.

6 правил, чтобы интерес мужа не пропадал даже через 10 лет брака

Чтобы поддерживать интерес мужа, важно не зацикливаться на нём, а иметь и свою жизнь тоже. Фото © Unsplash

1. Повышать свою самооценку. 2. Никогда не ставить мужчину выше и значимее себя. 3. Иметь свой пассивный или активный доход, а лучше оба варианта. Это про независимость, чтобы не заглядывать партнёру в рот. Но такая позиция не исключает возможности мужа полностью обеспечивать жильём и бытом.

Здесь есть существенный плюс: во-первых, вы не просите каждый месяц деньги на колготки. Во-вторых, можете позволить делать ему шикарные сюрпризы и незапланированные поездки, вы свободны Александра Миллер Психолог, сексолог