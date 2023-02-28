Свой образ и движения близняшкам из игры Atomic Heart подарила русская балерина

Atomic Heart — недавно вышедшая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. У геймеров из любой точки мира есть возможность побродить по Предприятию № 3826 — альтернативной версии СССР 1955 года, начинённой от и до технологиями будущего. Летающие гравитационные машины, глобальная нейросеть "Коллектив", продвинутая робототехника. Кажется, Atomic Heart — это утопия, к которой так стремились наши вожди. Но особенно привлекли внимание эстетов и ценителей прекрасных механизмов две очаровательные помощницы и по совместительству телохранители учёного Сеченова. Роботы-близняшки, прототипом которых стала талантливая русская балерина.

Этих роботов-близняшек играла русская балерина. Видео © Трейлер игры Atomic Heart / YouTube

Оказалось, что движения очаровательных роботов в Atomic Heart принадлежат русской солистке Большого театра, которую специально пригласили для этого в проект. Прообразом сексуальных и грациозных механизмов стала девушка по имени Анита Пудикова. Только посмотрите на эту красавицу.

Солистка Большого театра Анита Пудикова. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / diamondpond

Родилась балерина в Москве в семье аристократов. Уже в 2015 году окончила Московскую государственную академию хореографии в классе Ирины Прокофьевой. Тогда же и была принята в балетную труппу Большого театра. 11 месяцев назад Анита с восторгом рассказала о своём участии в игре Atomic Heart в социальных сетях.

Анита Пудикова стала прообразом для роботов-близняшек в Atomic Heart. Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / diamondpond

Только посмотрите на движения Пудиковой на видео — в них чётко узнаются роботы-близняшки из Atomic Heart. Анита словно была создана для этой великолепной роли. Не перестаём удивляться своим талантливым соотечественникам.