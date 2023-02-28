Боня поймала связь с космосом и начала философствовать, сама не понимая, что несёт
Духовно напрактиковавшись со своей командой, Виктория Боня, кажется, открыла чакру разума. Потому что логически объяснить её странные рассуждения про "не наш ум" не получается.
На днях фанаты Виктории Бони забили тревогу. Кажется, их кумир снова начала терять рассудок. На этот раз девушка поразила инсайтом о том, что "наш ум — это не наш ум". Как вам такой сюжетный поворот? Мы в полном восторге. Дива, конечно, попыталась объяснить свою точку зрения, но... это нужно смотреть самим. Видео прилагаем.
Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Уже сложно определить, что именно происходит с Викторией. Возможно, она действительно поймала прозрение. Но, скорее всего, это лишь очередной блогерский прогрев. Ещё вчера в профиле девушки появился ролик, где она рассказывала, какие ретриты (время, которое человек посвящает духовным практикам. — Прим. Лайфа) проводит со своей командой, звала к ним присоединиться. Спасибо за приглашение, но что-то не хочется. Напомним почему.
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya
Несколько лет назад Виктория Боня уже отожгла, рассуждая на тему возможного чипирования людей. Девушка боялась, что её могут начать контролировать, читать мысли. "Всё то, что против природы, пугает нас сегодня. Говорили, что, нет, чипирования людей не будет. Но в итоге всё к этому идёт". Она даже посетила курсы по "отключению ума", чтобы получить возможность хоть как-то защититься. Дива верила: если сознание спит, чип не сможет его контролировать. Неужели практика осознанного выключения разума помогла бизнесвумен добиться настоящей связи с космосом? Секреты мироздания теперь в голове Виктории Бони или она просто пытается хайпануть?
Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya