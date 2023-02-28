Боня поймала связь с космосом и начала философствовать, сама не понимая, что несёт

На днях фанаты Виктории Бони забили тревогу. Кажется, их кумир снова начала терять рассудок. На этот раз девушка поразила инсайтом о том, что "наш ум — это не наш ум". Как вам такой сюжетный поворот? Мы в полном восторге. Дива, конечно, попыталась объяснить свою точку зрения, но... это нужно смотреть самим. Видео прилагаем.

Видео © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Уже сложно определить, что именно происходит с Викторией. Возможно, она действительно поймала прозрение. Но, скорее всего, это лишь очередной блогерский прогрев. Ещё вчера в профиле девушки появился ролик, где она рассказывала, какие ретриты (время, которое человек посвящает духовным практикам. — Прим. Лайфа) проводит со своей командой, звала к ним присоединиться. Спасибо за приглашение, но что-то не хочется. Напомним почему.

Фото © Instagram (внесён в реестр экстремистских организаций, запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya