Милонов припомнил Пугачёвой "сатанинские кастинги"

Телезрители вынуждены смотреть на одних и тех же звёзд эстрады, потому что певица Алла Пугачёва никому не давала составить себе конкуренцию и выживала со сцены неугодных. Об этом сказал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с РИА ФАН.

"До последнего времени она очень сильно влияла. Эта тусовочка не пропускала никого, кто не прошёл бы этот "сатанинский кастинг". Не нужно недооценивать Аллу Борисовну. Сейчас, конечно, влияние не такое, но это буквально год, а до этого там был такой жёсткий фильтр, мама не горюй", — поделился парламентарий.

По его словам, результатом доминирования Примадонны стал застой в отечественном шоу-бизнесе, телевидение будто зациклилось на одних и тех же музыкантах — "стареющем пантеоне". Однако Милонов отметил, что за последний год положение дел изменилось и влияние Пугачёвой ослабло.

Депутат подытожил, что не нужно ждать возвращения прежних звёзд, в том числе и популярного телеведущего Ивана Урганта, а лучше "спокойно выдохнуть и просто пригласить других талантливых актёров и ведущих, у нас их полным-полно".