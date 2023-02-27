Поддержавшую Украину Вайкуле просят признать иноагентом после скандального концерта в Израиле

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с требованием признать иностранным агентом поддержавшую Украину на концерте в Израиле певицу Лайму Вайкуле. Копия документа есть в распоряжении Лайфа.

Общественник пояснил, что ранее в Сети появился видеофрагмент с концерта Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве, где она высказала слова поддержки Украине. В частности, от себя лично и от имени других артистов она дала обещание приезжать и петь вживую на территории Незалежной, а также призналась украинцам в любви. Затем певица отдала микрофон женщине из коллектива, стоявшей на сцене с украинским флагом, которая прокричала вместе с залом лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!".

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с требованием признать иностранным агентом поддержавшую Украину на концерте в Израиле певицу Лайму Вайкуле. Фото © LIFE

Бородин также напомнил и о скандальном интервью певицы, в котором она призналась в том, что не понимает, как ей петь песни на русском языке. Тогда же она раскритиковала российскую власть и проведение спецоперации. Кстати, в этом же интервью Вайкуле заявила, что якобы "содержала весь Советский Союз", а её коллега по цеху и давняя подруга Алла Пугачёва и вовсе "тащила на плечах всю Россию". Стоит заметить, что хвалебные речи украинцам на прошедшем израильском концерте Вайкуле произносила исключительно на русском языке.