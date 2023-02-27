Поддержавшая Украину на концерте в Израиле певица Лайма Вайкуле вынуждена выступать на небольшую аудиторию, заметил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев. В беседе с Лайфом он заявил, что подобное развитие карьеры — удел всех осудивших СВО звёзд.

"Вот вам звезда Лайма Вайкуле, всероссийская звезда, которая собирала стадионы. Песни которой знал и пел каждый. Выступает в маленьком зале где-то там, в какой-то далёкой маленькой стране, в каком-то маленьком городишке. Вот это, к сожалению, удел всех тех, кто перестал быть с народом России. Они сами себя наказали. И Бог им судья. Если они не хотят выступать в России, то пусть выступают там, где выступают. Но для них это, конечно, крах всей жизни", — заявил он.

Гусев напомнил, что все эти люди долго зарабатывали народную любовь, однако предпочли "плюнуть" на неё и "растоптать своим сценическим каблуком".

Фрагмент концерта Лаймы Вайкуле в Израиле, на котором она высказывает поддержку Украине. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_latvia

Ранее в Сети появился видеофрагмент с концерта Лаймы Вайкуле в Израиле, на котором певица выражает поддержку Украине, после чего даёт микрофон неназванной женщине с флагом этой страны. В свою очередь та кричит лозунг "Слава Украине!", а весь зал отвечает на это "Героям слава!".