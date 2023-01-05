Галкин выкрикнул лозунг в поддержку Украины со сцены во время концерта в Дубае

Пародист Максим Галкин* ответил украинским лозунгом прямо со сцены во время концерта в Дубае, где кто-то из его зрителей выкрикнул "Слава Украине!". Видео разошлось в Сети.

Максим Галкин произнёс украинский лозунг со сцены. Видео © Twitter / Новиков Александр

"Меня попросили быть нейтральным. Но как я могу быть нейтральным? Я просто не слышу, что? ("Слава Украине" доносится из зала — Прим. Лайфа) Героям слава!" — сказал довольный собой артист.

Видимо, Галкин посчитал, что такая "кричалка" подходит для юмористического концерта. Пародист не уточнял, кто именно попросил его быть нейтральным. Скорее всего, речь идёт об организаторах мероприятия. Но Галкин пошёл ва-банк и открыто поддержал кровавый киевский режим, сорвав бурные овации у его сторонников.

Напомним, недавно подобным образом отличился певец Валерий Меладзе, который тоже ответил поклоннику "Героям слава!" после слов "Слава Украине!" Однако музыкант хотел усидеть на двух стульях и произнёс клич шёпотом, отодвинув микрофон. Но в России поведение исполнителя всё равно вызвало резкое осуждение, поэтому Меладзе пришлось оправдываться и неуверенно твердить, что он за мир во всём мире.