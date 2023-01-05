В Балакове пьяная пациентка несколько раз ударила головой о стену врача скорой

В Балакове Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном управлении СК РФ.

"5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь глава Минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил в своём телеграм-канале, что женщина несколько раз ударила врача головой о стену, из-за чего та получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану на затылке. После общения с полицией пострадавшую доставили в больницу. Тем временем правоохранители начали по данному факту проверку.