В Балакове пьяная пациентка несколько раз ударила головой о стену врача скорой
В Саратовской области пьяная пациентка напала на врачей скорой помощи
В Балакове Саратовской области пьяная пациентка напала на фельдшера скорой помощи, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"5 января 2023 года женщина, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в квартире по улице Заречной города Балаково, применила насилие в отношении сотрудницы скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В свою очередь глава Минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил в своём телеграм-канале, что женщина несколько раз ударила врача головой о стену, из-за чего та получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану на затылке. После общения с полицией пострадавшую доставили в больницу. Тем временем правоохранители начали по данному факту проверку.
Лайф писал, что в Саратове СК начал проверку после сообщения об избиении пьяным мужчиной фельдшера скорой помощи. Сообщается, что мужчина ударил 27-летнюю девушку по лицу во время оказания ему помощи. От госпитализации пострадавшая отказалась.
ТАСС / Максим Киселёв