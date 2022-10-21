Задержанная за пьянку россиянка жестоко избила двух женщин-полицейских в туалете отделения

Под Ярославлем задержанная за пьянство россиянка жестоко избила в отделении МВД двух женщин-полицейских. Как сообщает SHOT, одна из сотрудниц была госпитализирована.

32-летнюю Альбину Смирнову в нетрезвом виде доставили в отдел полицейские города Данилова в Ярославской области. При этом женщина уже 10 месяцев состоит на учёте в психоневрологическом диспансере за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Находясь в отделении МВД, Смирнова попросилась в туалет. Её сопровождали две сотрудницы: 29-летняя Ксения Славянова и 21-летняя стажёрка Ульяна Степанова. Оказавшись наедине с полицейскими, пьяная задержанная вдруг набросилась на стражей порядка и начала избивать их руками и ногами. Девушкам потребовалась помощь врачей.

У одной из пострадавших зафиксировали ушибы лица и живота, полицейского-стажёра пришлось госпитализировать в хирургию с сотрясением мозга и ушибами лица. Далее дело Смирновой будет передано в СК РФ.