Участникам саммита ЕС пришлось сдать телефоны на время дискуссии о Китае
Лидерам 27 стран Евросоюза, прибывшим на саммит в Брюсселе, пришлось сдать смартфоны, сообщил пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс.
"Председатель Евросовета предложил начать второй день саммита со стратегической дискуссии о Китае. Без мобильных телефонов в зале", — написал он в "Твиттере".
Как отметила эстонский премьер Кая Каллас, ЕС видит в КНР "системного соперника" и допускает согласования "единого подхода к отношениям" со страной. По её словам, с Китаем необходимо работать в "формате 27+1".
Кстати, ранее Лайф уже писал о планах министров иностранных дел стран – членов ЕС об обсуждениях на предстоящем саммите. Отмечалось, что Китай из-за поддержки России начал соперничать с Западом. В этой связи Евросоюз должен начать более тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить зависимость от КНР.
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