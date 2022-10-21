Участникам саммита ЕС пришлось сдать телефоны на время дискуссии о Китае

Лидерам 27 стран Евросоюза, прибывшим на саммит в Брюсселе, пришлось сдать смартфоны, сообщил пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтс.

"Председатель Евросовета предложил начать второй день саммита со стратегической дискуссии о Китае. Без мобильных телефонов в зале", — написал он в "Твиттере".

Как отметила эстонский премьер Кая Каллас, ЕС видит в КНР "системного соперника" и допускает согласования "единого подхода к отношениям" со страной. По её словам, с Китаем необходимо работать в "формате 27+1".