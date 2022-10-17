В ЕС испугались сближения России и Китая

Китай из-за поддержки России начал соперничать с Западом. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на документ Евросоюза, который министры иностранных дел стран – членов организации будут обсуждать на предстоящем саммите.

И тому поспособствовала поддержка Пекином Москвы. Авторы документа назвали тревожным развитием событий укрепление связей между КНР и РФ после начала спецоперации на Украине. В этой связи Евросоюз должен начать более тесно сотрудничать с Соединёнными Штатами и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, а также снизить зависимость от КНР. Указывается, что потенциал сотрудничества с Китаем признаётся лишь в сферах здравоохранения и окружающей среды.