Китай стал чаще сплавлять в Россию бракованные микрочипы

Доля ввозимых в Россию электронных компонентов с браком увеличилась в 20 раз после начала спецоперации на Украине. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли, процент таких товаров взлетел с 2 до 40.

После отказа официальных дистрибьюторов сотрудничать с российскими партнёрами компании были вынуждены переключиться на неофициальные каналы поставок. Такие дилеры, пользуясь отсутствием опыта проверки чипов у покупателей, сплавляют им некондиционную продукцию.

Как указал топ-менеджер крупного отечественного производителя электроники, если во время пандемии ковида перебои в поставках были связаны с нарушением логистики, то сейчас главной проблемой стали санкции. Российские компании были вынуждены переключиться на импортёров из Китая и других стран, а резкий рост брака, заявил другой источник, повысит стоимость продукции и заметно увеличит сроки производства товаров.

При этом, как добавил гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский, подобные проблемы коснулись лишь отдельных компаний и в тенденцию это не превратилось. В Минпромторге на запрос издания пояснили, что данных об увеличении бракованных поставок комплектующих к ним не поступало.