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17 октября, 07:09

Китай стал чаще сплавлять в Россию бракованные микрочипы

"Ъ": Доля поставок Китаем бракованных микрочипов в Россию выросла в 20 раз

Доля ввозимых в Россию электронных компонентов с браком увеличилась в 20 раз после начала спецоперации на Украине. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли, процент таких товаров взлетел с 2 до 40.

После отказа официальных дистрибьюторов сотрудничать с российскими партнёрами компании были вынуждены переключиться на неофициальные каналы поставок. Такие дилеры, пользуясь отсутствием опыта проверки чипов у покупателей, сплавляют им некондиционную продукцию.

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Как указал топ-менеджер крупного отечественного производителя электроники, если во время пандемии ковида перебои в поставках были связаны с нарушением логистики, то сейчас главной проблемой стали санкции. Российские компании были вынуждены переключиться на импортёров из Китая и других стран, а резкий рост брака, заявил другой источник, повысит стоимость продукции и заметно увеличит сроки производства товаров.

При этом, как добавил гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский, подобные проблемы коснулись лишь отдельных компаний и в тенденцию это не превратилось. В Минпромторге на запрос издания пояснили, что данных об увеличении бракованных поставок комплектующих к ним не поступало.

Ранее Лайф писал, что США могут запретить импорт российского алюминия. Об этом сообщила в "Твиттере" корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, сославшись на свои источники.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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