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Регион
Опубликовано 17 октября 2022, 06:53
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В Одессе звучат взрывы

Депутат Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе

В настоящий момент удары наносятся по украинской Одессе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"В Одессе тоже взрывы", — написал он в посте для телеграм-канала.

Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре
Военная администрация Киевской области сообщила об ударах по критической инфраструктуре

Ранее Лайф писал, что с ночи в южных и центральных областях Украины действует воздушная тревога. Утром она повторно начала звучать в Одесской и Николаевской областях. Взрывы уже прогремели в центре Киева, о чём сообщил мэр города Виталий Кличко. К настоящему моменту всего по столице было нанесено четыре удара.

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ТАСС / AP / Nina Lyashonok

Евгения Колесникова
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