В Одессе звучат взрывы
Депутат Рады Гончаренко сообщил о взрывах в Одессе
В настоящий момент удары наносятся по украинской Одессе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"В Одессе тоже взрывы", — написал он в посте для телеграм-канала.
Ранее Лайф писал, что с ночи в южных и центральных областях Украины действует воздушная тревога. Утром она повторно начала звучать в Одесской и Николаевской областях. Взрывы уже прогремели в центре Киева, о чём сообщил мэр города Виталий Кличко. К настоящему моменту всего по столице было нанесено четыре удара.
ТАСС / AP / Nina Lyashonok