В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
Сразу в нескольких областях Украины в южной и центральной части страны объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили власти регионов.
"Воздушная тревога! Вся область", — написал глава Военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
Соответствующие сообщения также появились в телеграм-каналах главы Администрации Полтавской области Дмитрия Лунина, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и властей Одессы.
Также о воздушной тревоге жителей предупредили главы администраций Черкасской и Кировоградской областей. Кроме того, этот режим введён в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее Лайф писал, что украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве. В городе перед этим звучала сирена воздушной тревоги.
УНИАН