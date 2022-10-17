В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких областях Украины в южной и центральной части страны объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили власти регионов.

"Воздушная тревога! Вся область", — написал глава Военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

Соответствующие сообщения также появились в телеграм-каналах главы Администрации Полтавской области Дмитрия Лунина, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и властей Одессы.

Также о воздушной тревоге жителей предупредили главы администраций Черкасской и Кировоградской областей. Кроме того, этот режим введён в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.