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17 октября, 00:51

В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Сразу в нескольких областях Украины в южной и центральной части страны объявили воздушную тревогу. Об этом сообщили власти регионов.

"Воздушная тревога! Вся область", — написал глава Военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

Соответствующие сообщения также появились в телеграм-каналах главы Администрации Полтавской области Дмитрия Лунина, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и властей Одессы.

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Также о воздушной тревоге жителей предупредили главы администраций Черкасской и Кировоградской областей. Кроме того, этот режим введён в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее Лайф писал, что украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве. В городе перед этим звучала сирена воздушной тревоги.

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УНИАН

Андрей Григорьев

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