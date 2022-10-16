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Регион
Опубликовано 16 октября 2022, 20:12
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В Николаеве и Одессе сообщили о взрывах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве и Одесской области

В Николаеве на Украине прогремели взрывы, после которых начался пожар. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Клименко тайм". Как уточняет газета "Страна", власти региона подтвердили, что область подверглась ударам.

Аналогичные сообщения поступили из Одесской области. Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом
Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом

Ранее Лайф сообщал, что более 170 боевиков так называемого Иностранного легиона были уничтожены под Николаевом в результате удара российских ВКС по пункту временной дислокации 59-й бригады ВСУ.

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Telegram / "Страна"

Андрей Григорьев
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