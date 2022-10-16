В Николаеве и Одессе сообщили о взрывах

В Николаеве на Украине прогремели взрывы, после которых начался пожар. В городе звучала сирена воздушной тревоги. Об этом сообщает издание "Клименко тайм". Как уточняет газета "Страна", власти региона подтвердили, что область подверглась ударам.

Аналогичные сообщения поступили из Одесской области. Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях.