Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом

Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а также перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Такие данные в ходе брифинга озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Киселёвка Николаевской области сбит Су-25 Воздушных сил Украины. Также перехвачены десять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600", — заявил Конашенков.

Перехваты беспилотников были осуществлены в ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропертовской областях.