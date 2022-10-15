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Опубликовано 15 октября 2022, 11:04

Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом

Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а также перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Такие данные в ходе брифинга озвучил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Киселёвка Николаевской области сбит Су-25 Воздушных сил Украины. Также перехвачены десять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два американских дрона "Свитч Блэйд-600", — заявил Конашенков.

Перехваты беспилотников были осуществлены в ЛНР, ДНР, Херсонской и Днепропертовской областях.

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Ранее Лайф сообщал, что Российская армия сорвала попытку переправы тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, уничтожив более 30 украинских военнослужащих.

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Артур Белкин
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