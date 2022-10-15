Офис Зеленского призвал ещё три области Украины экономить электроэнергию
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей ещё трёх регионов страны экономить электроэнергию. Речь идёт о Черниговской, Черкасской и Житомироской областях.
"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00. Из-за последствий обстрелов, произошедших утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен", — написал политик в своём телеграм-канале.
Сегодня утром Киевские власти сообщали о ракетном ударе. Как выяснилось позже, целью был объект энергетической инфраструктуры под столицей Украины.
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