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15 октября, 10:51

Офис Зеленского призвал ещё три области Украины экономить электроэнергию

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко призвал жителей ещё трёх регионов страны экономить электроэнергию. Речь идёт о Черниговской, Черкасской и Житомироской областях.

"Жители Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, ваша помощь сегодня тоже нужна стране. Пожалуйста, рационально используйте электроэнергию с 17:00 до 23:00. Из-за последствий обстрелов, произошедших утром, ваш вклад в стабильность электросистем также важен", — написал политик в своём телеграм-канале.

"Иначе придётся доставать свечи": Офис Зеленского призвал киевлян максимально экономить электричество

"Иначе придётся доставать свечи": Офис Зеленского призвал киевлян максимально экономить электричество

Сегодня утром Киевские власти сообщали о ракетном ударе. Как выяснилось позже, целью был объект энергетической инфраструктуры под столицей Украины.

Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов

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