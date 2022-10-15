"Иначе придётся доставать свечи": Офис Зеленского призвал киевлян максимально экономить электричество
Замглавы офиса Зеленского Тимошенко призвал жителей Киева экономить электричество
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко обратился к жителям Киева и области с призывом максимально экономить электроэнергию из-за серьёзных повреждений инфраструктуры.
"Моё обращение совершенно простое: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов. И всё будет хорошо", — написал он в телеграм-канале.
В случае несоблюдения этой рекомендации жителям Киева придётся "снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия", добавил он.
Напомним, сегодня утром воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, а секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар. Также в "Укрэнерго" рассказали о тяжёлых повреждениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом.
ТАСС / ЕРА / OLEG PETRASYUK