НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 октября, 08:48

"Иначе придётся доставать свечи": Офис Зеленского призвал киевлян максимально экономить электричество

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко призвал жителей Киева экономить электричество

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко обратился к жителям Киева и области с призывом максимально экономить электроэнергию из-за серьёзных повреждений инфраструктуры.

"Моё обращение совершенно простое: жители Киева и Киевщины, пожалуйста, сегодня максимально ограничьте использование электроэнергии с 17 до 23 часов. И всё будет хорошо", — написал он в телеграм-канале.

В случае несоблюдения этой рекомендации жителям Киева придётся "снова доставать свечи и получать все сопутствующие с отсутствием электричества последствия", добавил он.

Пентагон включил снаряды к HIMARS в новый пакет помощи Украине

Пентагон включил снаряды к HIMARS в новый пакет помощи Украине

Напомним, сегодня утром воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, а секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар. Также в "Укрэнерго" рассказали о тяжёлых повреждениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / OLEG PETRASYUK

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров