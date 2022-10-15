Рабочий сорвался с 12-го этажа на стройке в Москве и разбился насмерть

Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина упал с высоты 12-го этажа.

Стройка, где рабочий упал с 12-го этажа строящейся многоэтажки и разбился. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Всё произошло на территории строящейся многоэтажки на улице Зорге. От полученных в результате падения травм мужчина 1991 года скончался на месте до приезда медиков. Савёловская межрайонная прокуратура взяла под контроль проведение проверки и установление всех обстоятельств происшествия.