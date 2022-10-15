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15 октября, 08:35

Рабочий сорвался с 12-го этажа на стройке в Москве и разбился насмерть

<p>Стройка, где рабочий упал с 12-го этажа строящейся многоэтажки и разбился. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1131" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ</a></p>

Стройка, где рабочий упал с 12-го этажа строящейся многоэтажки и разбился. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Рабочий разбился насмерть на стройке в Москве. Как сообщили в столичной прокуратуре, мужчина упал с высоты 12-го этажа.

Стройка, где рабочий упал с 12-го этажа строящейся многоэтажки и разбился. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Всё произошло на территории строящейся многоэтажки на улице Зорге. От полученных в результате падения травм мужчина 1991 года скончался на месте до приезда медиков. Савёловская межрайонная прокуратура взяла под контроль проведение проверки и установление всех обстоятельств происшествия.

Рабочий разбился насмерть при падении с башенного крана в котлован со штырями в Москве

Рабочий разбился насмерть при падении с башенного крана в котлован со штырями в Москве

Ранее двое рабочих погибли в результате пожара на западе Москвы. Трагедия произошла накануне вечером 8 октября в бытовке на строительном объекте, расположенном недалеко от улицы Родниковой. После тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

Николь Вербер

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