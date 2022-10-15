ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области
Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. Об этом заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьёв.Live".
"На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, — она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза, как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована Российской армией. Тогда было "задвухсочено" около трёх тысяч укронацистов и наёмников", — сказал он.
По словам Стремоусова, Российская армия готова отражать эти атаки со стороны ВСУ и стоять "до конца", так как Херсонская область является полноценным субъектом Российской Федерации.
Ранее жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных. Как заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, власти региона настоятельно рекомендуют воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в другие регионы России.
ТАСС / Kirsty Wigglesworth / АР