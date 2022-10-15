ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

Украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. Об этом заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьёв.Live".

"На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, — она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза, как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована Российской армией. Тогда было "задвухсочено" около трёх тысяч укронацистов и наёмников", — сказал он.