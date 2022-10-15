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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 08:33
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ВСУ начали активную фазу наступления в Херсонской области

Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области

Украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. Об этом заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьёв.Live".

"На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, — она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза, как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована Российской армией. Тогда было "задвухсочено" около трёх тысяч укронацистов и наёмников", сказал он.

По словам Стремоусова, Российская армия готова отражать эти атаки со стороны ВСУ и стоять "до конца", так как Херсонская область является полноценным субъектом Российской Федерации.

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Ранее жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных. Как заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, власти региона настоятельно рекомендуют воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в другие регионы России.


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ТАСС / Kirsty Wigglesworth / АР

Оксана Попова
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