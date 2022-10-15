Энергообъект под Киевом получил тяжёлые повреждения при ракетном ударе

В Киевской области получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в результате утреннего ракетного удара ВС РФ, возможны отключения света в регионе. Об этом рассказали в "Укрэнерго".

"Объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжёлые разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надёжность энергопитания Киева и центрального региона", — говорится в заявлении.