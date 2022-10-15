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15 октября, 08:05

Энергообъект под Киевом получил тяжёлые повреждения при ракетном ударе

"Укрэнерго" заявила о тяжёлых повреждениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом

В Киевской области получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в результате утреннего ракетного удара ВС РФ, возможны отключения света в регионе. Об этом рассказали в "Укрэнерго".

"Объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжёлые разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надёжность энергопитания Киева и центрального региона", — говорится в заявлении.

В компании предупредили, что могут быть веерные отключения света. А местных жителей просят "экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 23:00".

Почти треть города без света: Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

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Напомним, сегодня утром воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. А секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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