Энергообъект под Киевом получил тяжёлые повреждения при ракетном ударе
"Укрэнерго" заявила о тяжёлых повреждениях объекта энергетической инфраструктуры под Киевом
В Киевской области получил сильные повреждения объект энергетической инфраструктуры в результате утреннего ракетного удара ВС РФ, возможны отключения света в регионе. Об этом рассказали в "Укрэнерго".
"Объект энергетической инфраструктуры на Киевщине получил тяжёлые разрушения. Специалисты НЭК "Укрэнерго" уже работают, чтобы восстановить надёжность энергопитания Киева и центрального региона", — говорится в заявлении.
В компании предупредили, что могут быть веерные отключения света. А местных жителей просят "экономно потреблять электроэнергию, особенно с 17:00 до 23:00".
Напомним, сегодня утром воздушная тревога объявлена в Киеве и во всех областях Украины. СМИ Украины распространяют сообщения о новых взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. А секретарь горсовета Анатолий Куртев проинформировал, что "пострадали объекты инфраструктуры" и произошёл пожар.
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