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11 октября, 09:56
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Почти треть города без света: Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Кадры с объекта во Львове, на котором произошли взрывы. Видео © Telegram / Труха. Украина

"Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. 30% города без электричества", — написал он в телеграм-канале.

Тем временем о трёх взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области сообщил губернатор региона Максим Козицкий.

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Повреждено оборудование: Появилось видео с последствиями удара по Ладыжинской ТЭС на Украине

Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.

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Кадр из видео Telegram / Политика страны

Наталья Исакова

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