Почти треть города без света: Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры
Мэр Львова Садовой сообщил о взрывах на объекте критической инфраструктуры
На объекте критической инфраструктуры во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.
Кадры с объекта во Львове, на котором произошли взрывы. Видео © Telegram / Труха. Украина
"Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. 30% города без электричества", — написал он в телеграм-канале.
Тем временем о трёх взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области сообщил губернатор региона Максим Козицкий.
Ранее председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил об ударе по Ладыжинской ТЭС. При этом изначально Борзов написал об атаке дронов-камикадзе, но позднее изменил запись.
Кадр из видео Telegram / Политика страны