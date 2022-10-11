Почти треть города без света: Во Львове сообщили о взрывах на объекте критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры во Львове произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой.

Кадры с объекта во Львове, на котором произошли взрывы. Видео © Telegram / Труха. Украина

"Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. 30% города без электричества", — написал он в телеграм-канале.

Тем временем о трёх взрывах на двух объектах энергетики во Львовской области сообщил губернатор региона Максим Козицкий.