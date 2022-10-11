В Финляндии впервые за 20 лет обновили рекомендации по использованию йода

В Финляндии впервые за последние 20 лет обновили рекомендации по использованию йода в условиях радиационной опасности. Предыдущее такое руководство датировано 2002 годом. Министерство социального благополучия и здравоохранения рекомендовало приобрести йод всем жителям в возрасте от трёх до 40 лет.

"Одной разовой дозы обычно достаточно. Побочные эффекты медицинского йода очень редки. Однако следует соблюдать осторожность при заболеваниях щитовидной железы", — указано в рекомендации.

Также сообщается, что на данный момент в Финляндии нет препаратов йода для детей в возрасте до трёх лет. Но эту проблему планируют решить в ближайшее время.

"Медицинские работники в регионах сообщат, когда препарат йода появится в наличии", — уточнили в министерстве.

Обновлённое руководство по использованию йода основано на пересмотренных рекомендациях, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения в 2017 году.