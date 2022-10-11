Французов не пускают на заправки без проверки топливных баков
Во Франции полиция стала проверять топливные баки авто перед заправкой
Во Франции жандармы стали проверять топливные баки автомобилей, прежде чем разрешить людям заправить машины. По данным The Daily Caller, такие меры связаны с дефицитом горючего.
Во Франции жандармы стали проверять топливные баки, прежде чем разрешить заправиться. Видео © Twitter / MOBILE WORLD Magazine
В соцсетях появилось видео, снятое телеканалом France 24, на котором водитель подъезжает к заправочной станции, однако ему не разрешают попасть на территорию. В данном случае мужчину не пропустили из-за того, что бак его машины был на три четверти полон. Отметим, что так поступают со всеми, у кого уже есть топливо.
Заправляться разрешается только тем, у кого есть "приоритетные профессии". Нехватка топлива во Франции вынуждает людей часами стоять в очередях, чтобы получить лишь часть топлива.
Ранее Лайф писал, что во Франции водитель устроил поножовщину из-за очереди на заправке. Инцидент произошёл в коммуне Сен-Жюльен-ан-Женевуа.
Twitter / MOBILE WORLD Magazine