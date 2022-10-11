Французов не пускают на заправки без проверки топливных баков

В соцсетях появилось видео, снятое телеканалом France 24, на котором водитель подъезжает к заправочной станции, однако ему не разрешают попасть на территорию. В данном случае мужчину не пропустили из-за того, что бак его машины был на три четверти полон. Отметим, что так поступают со всеми, у кого уже есть топливо.