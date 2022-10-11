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11 октября, 09:31

Футболист "Динамо" Норманн выбыл на месяц из-за вывиха плеча

Норвежский полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн может пропустить около месяца из-за вывиха левого плеча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

Норманн травмировал плечо в минувшие выходные в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Хавбек получил повреждение в конце первого тайма, в перерыве его заменил Александр Кутицкий.

"Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца", — заявили в "Динамо".

В "Динамо" продолжают доверять тренеру Йокановичу, несмотря на серию неудач в РПЛ

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В четырёх последних матчах чемпионата России столичный клуб набрал всего одно очко. С 17 баллами динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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