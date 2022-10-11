Футболист "Динамо" Норманн выбыл на месяц из-за вывиха плеча
Норвежский полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн может пропустить около месяца из-за вывиха левого плеча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.
Норманн травмировал плечо в минувшие выходные в матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Хавбек получил повреждение в конце первого тайма, в перерыве его заменил Александр Кутицкий.
"Матиас Норманн, к сожалению, получил вывих левого плеча в первом тайме игры с ЦСКА. Срок восстановления в подобных случаях составляет до одного месяца", — заявили в "Динамо".
В четырёх последних матчах чемпионата России столичный клуб набрал всего одно очко. С 17 баллами динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.
ФК "Динамо"