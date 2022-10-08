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8 октября, 17:36

В "Динамо" продолжают доверять тренеру Йокановичу, несмотря на серию неудач в РПЛ

Руководство московского "Динамо" на одной из последних встреч выразило поддержку тренерскому штабу команды. Об этом журналистам заявил сербский наставник бело-голубых Славиша Йоканович.

В субботу динамовцы сыграли вничью с ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 1:1.

"Мы не можем быть довольны всего лишь одним очком в матче с ЦСКА, но команда проделала отличную работу. Я встречался с руководством клуба. Руководителей интересует жизнь команды, они поддерживают нас. Это очень ценно", — сказал Йоканович.

"Динамо" ушло от поражения в матче чемпионата России по футболу против ЦСКА

"Динамо" ушло от поражения в матче чемпионата России по футболу против ЦСКА

В четырёх последних матчах чемпионата России динамовцы набрали всего одно очко. С 17 баллами команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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