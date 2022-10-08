В "Динамо" продолжают доверять тренеру Йокановичу, несмотря на серию неудач в РПЛ

Руководство московского "Динамо" на одной из последних встреч выразило поддержку тренерскому штабу команды. Об этом журналистам заявил сербский наставник бело-голубых Славиша Йоканович.

В субботу динамовцы сыграли вничью с ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России . Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 1:1.

"Мы не можем быть довольны всего лишь одним очком в матче с ЦСКА, но команда проделала отличную работу. Я встречался с руководством клуба. Руководителей интересует жизнь команды, они поддерживают нас. Это очень ценно", — сказал Йоканович.