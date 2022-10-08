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8 октября, 15:25

"Динамо" ушло от поражения в матче чемпионата России по футболу против ЦСКА

ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в столичном дерби в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "ВЭБ-арена", завершилась со счётом 1:1. Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 12-й минуте бразильский защитник Виллиан Роша вывел армейцев вперёд. Перед перерывом равенство на табло восстановил лидер атак бело-голубых Фёдор Смолов.

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ЦСКА набрал 24 очка, оставшись на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только петербургский "Зенит", у которого 30 баллов. Динамовцы с 17 очками идут на восьмой строчке.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 12-й тур

ЦСКА – "Динамо" — 1:1

Голы: Роша 12' (1:0), Смолов 44' (1:1)

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ФК "Динамо"

Роман Фейгин

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