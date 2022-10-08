"Динамо" ушло от поражения в матче чемпионата России по футболу против ЦСКА

ЦСКА и "Динамо" сыграли вничью в столичном дерби в рамках 12-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "ВЭБ-арена", завершилась со счётом 1:1. Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Кирилл Левников.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 12-й минуте бразильский защитник Виллиан Роша вывел армейцев вперёд. Перед перерывом равенство на табло восстановил лидер атак бело-голубых Фёдор Смолов.

ЦСКА набрал 24 очка, оставшись на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Его опережает только петербургский "Зенит", у которого 30 баллов. Динамовцы с 17 очками идут на восьмой строчке.