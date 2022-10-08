Сенсация в Воронеже: "Факел" прервал семиматчевую победную серию "Зенита" в РПЛ
"Факел" сыграл вничью с "Зенитом" в матче чемпионата России по футболу
Воронежский "Факел" на своём поле сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Состоявшаяся на Центральном стадионе профсоюзов встреча завершилась со счётом 1:1. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
Оба мяча были забиты в первом тайме. На 12-й минуте воронежцы вышли вперёд после точного удара нападающего Георгия Гонгадзе. Ничью гостям принёс точный удар бразильского полузащитника Малкома.
"Факелу" удалось прервать семиматчевую победную серию "Зенита" в РПЛ. Воронежский клуб набрал десять очков, оставшись на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Он по дополнительным показателям уступает екатеринбургскому "Уралу", у которого также десять баллов. "Зенит" с 30 очками сохранил уверенное лидерство.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Факел" – "Зенит" — 1:1
Голы: Гонгадзе 12' (1:0), Малком 28' (1:1)
ФК "Факел"