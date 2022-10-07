Тонут без Юрана: "Химки" проиграли "Уралу" и опустились в зону вылета из РПЛ
Голы Каштанова и Ранджеловича принесли "Уралу" победу над "Химками" в чемпионате России
Екатеринбургский "Урал" в стартовом матче 12-го тура чемпионата России по футболу победил на своём поле подмосковные "Химки" со счётом 2:1. Судил встречу московский арбитр Сергей Карасёв.
Хозяева забили по голу в каждом тайме. Отличились российский нападающий Алексей Каштанов и сербский форвард Лазар Ранджелович. В добавленное арбитром время окончательный результат установил полузащитник "Химок" Илья Кухарчук.
"Урал" одержал третью победу в четырёх последних матчах РПЛ, набрав десять очков. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и впервые покинула зону вылета в Первую лигу.
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"Химки", напротив, опускаются всё ниже и ниже, с восемью очками переместившись на предпоследнюю, 15-ю, позицию. Примечательно, что в четырёх стартовых турах команда во главе с Сергеем Юраном набрала семь очков и располагалась на седьмой строчке. В следующих восьми матчах подмосковная команда под руководством Николая Писарева и Спартака Гогниева один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Урал" – "Химки" — 2:1
Гол: Каштанов 4' (1:0), Ранджелович 63' (2:0), Кухарчук 90+2' (2:1)
ФК "Урал"