Тонут без Юрана: "Химки" проиграли "Уралу" и опустились в зону вылета из РПЛ

"Химки", напротив, опускаются всё ниже и ниже, с восемью очками переместившись на предпоследнюю, 15-ю, позицию. Примечательно, что в четырёх стартовых турах команда во главе с Сергеем Юраном набрала семь очков и располагалась на седьмой строчке. В следующих восьми матчах подмосковная команда под руководством Николая Писарева и Спартака Гогниева один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.