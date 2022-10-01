Катастрофа в Черкизове: "Локомотив" дома потерпел поражение от аутсайдера РПЛ, проиграв четвёртый матч подряд
"Локомотив" пропустил на своём поле четыре гола от "Урала" в матче с двумя удалениями
Московский "Локомотив" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счётом 2:4. Встреча прошла на столичной "РЖД-арене". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Уральцы забили по два гола в каждом из таймов. По разу отличились Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниел Мишкич. Окончательный результат в добавленное время установили полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и форвард команды Иван Игнатьев.
Отметим, что железнодорожники уже на 13-й минуте остались в меньшинстве. За попадание шипами в голеностоп Юрию Газинскому прямую красную карточку получил защитник столичного клуба Максим Ненахов. На последних минутах арбитр подравнял составы команд, удалив хавбека гостей Фаниля Сунгатулина.
"Локомотив", потерпевший четвёртое поражение подряд в РПЛ, с девятью очками остался на 12-й строчке в турнирной таблице. "Урал", у которого теперь семь баллов, идёт на предпоследней, 15-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 11-й тур
"Локомотив" – "Урал" — 2:4
Голы: Каштанов 7' (0:1), Юшин 41' (0:2), Ранджелович 62' (0:3), Мишкич 65' (0:4), Баринов 90+2' (1:4), Игнатьев 90+4' (2:4)
ФК "Локомотив"