Катастрофа в Черкизове: "Локомотив" дома потерпел поражение от аутсайдера РПЛ, проиграв четвёртый матч подряд

Московский "Локомотив" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счётом 2:4. Встреча прошла на столичной "РЖД-арене". Судил игру арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

Уральцы забили по два гола в каждом из таймов. По разу отличились Алексей Каштанов, Александр Юшин, Лазар Ранджелович и Даниел Мишкич. Окончательный результат в добавленное время установили полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов и форвард команды Иван Игнатьев.

Отметим, что железнодорожники уже на 13-й минуте остались в меньшинстве. За попадание шипами в голеностоп Юрию Газинскому прямую красную карточку получил защитник столичного клуба Максим Ненахов. На последних минутах арбитр подравнял составы команд, удалив хавбека гостей Фаниля Сунгатулина.

"Локомотив", потерпевший четвёртое поражение подряд в РПЛ, с девятью очками остался на 12-й строчке в турнирной таблице. "Урал", у которого теперь семь баллов, идёт на предпоследней, 15-й позиции.