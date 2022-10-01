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1 октября, 15:34

Дубль Чалова в матче с "Химками" вывел ЦСКА на второе место в таблице РПЛ

Столичный ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на выезде переиграл подмосковные "Химки" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.

Дубль в первом тайме оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов. С семью забитыми мячами он в списке лучших бомбардиров РПЛ уступает только спартаковцу Квинси Промесу, хавбеку "Краснодара" Эдуарду Сперцяну и лидера "Сочи" Кристиана Нобоа, у которых по восемь голов. В составе "Химок" на последних минутах отличился Бутта Магомедов.

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ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синих опережает только петербургский "Зенит", у которого 26 баллов. "Химки" с восемью очками идут на 13-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Химки" – ЦСКА – 1:2

Голы: Чалов 13' (0:1), Чалов 38' (0:2), Магомедов 88' (1:2)

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ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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