Дубль Чалова в матче с "Химками" вывел ЦСКА на второе место в таблице РПЛ
Столичный ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России по футболу на выезде переиграл подмосковные "Химки" со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Сочи Павел Кукуян.
Дубль в первом тайме оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов. С семью забитыми мячами он в списке лучших бомбардиров РПЛ уступает только спартаковцу Квинси Промесу, хавбеку "Краснодара" Эдуарду Сперцяну и лидера "Сочи" Кристиана Нобоа, у которых по восемь голов. В составе "Химок" на последних минутах отличился Бутта Магомедов.
ЦСКА набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-синих опережает только петербургский "Зенит", у которого 26 баллов. "Химки" с восемью очками идут на 13-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 11-й тур
"Химки" – ЦСКА – 1:2
Голы: Чалов 13' (0:1), Чалов 38' (0:2), Магомедов 88' (1:2)
ПФК ЦСКА