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1 октября, 13:03

Третий разгром в сезоне: "Оренбург" в большинстве выиграл у "Сочи" в чемпионате России

"Сочи" потерпел третье крупное поражение в сезоне, пропустив четыре гола от "Оренбурга"

"Оренбург" в стартовом матче 11-го тура чемпионата России по футболу на своём поле разгромил "Сочи" со счётом 4:1. Встреча состоялась на стадионе "Газовик". Судил игру арбитр из Санкт-Петербурга Артём Любимов.

К 53-й минуте хозяева вели с преимуществом в четыре мяча. По разу отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Сычевой и Джимми Марин. Последние двое поразили ворота соперника с пенальти. У сочинцев автором гола престижа стал Тимофей Шипунов.

С конца первого тайма гости играли в меньшинстве. На 43-й минуте арбитр после просмотра видеоповтора показал прямую красную карточку малийскому полузащитнику "Сочи" Муссе Сиссако, сбившего Сычевого.

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"Оренбург" набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи", потерпевший третье крупное поражение в сезоне, с 17 баллами идёт на шестой позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Оренбург" – "Сочи" – 4:1

Голы: Аюпов 3' (1:0), Флорентин 21' (2:0), Сычевой с пенальти 44' (3:0), Марин с пенальти 53' (4:0), Шипунов 69' (4:1)

Обложка ©

ФК "Оренбург"

Роман Фейгин

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