Футболист "Оренбурга" сделал предложение своей девушке после гола в матче против "Сочи"

Лучший бомбардир "Оренбурга" Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке после гола в домашнем матче 11-го тура чемпионата России против "Сочи".

26-летний нападающий отличился с пенальти в концовке первого тайма встречи, сделав счёт разгромным — 3:0. Гол стал для него восьмым во всех турнирах нынешнего сезона.

Сразу после реализованного одиннадцатиметрового Сычевой сделал предложение спустившейся к полю девушке. Форвард вручил даме своего сердца букет цветов, встал на левое колено и подарил ей обручальное кольцо.