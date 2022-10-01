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1 октября, 12:35

Футболист "Оренбурга" сделал предложение своей девушке после гола в матче против "Сочи"

Лучший бомбардир "Оренбурга" Владимир Сычевой сделал предложение своей девушке после гола в домашнем матче 11-го тура чемпионата России против "Сочи".

26-летний нападающий отличился с пенальти в концовке первого тайма встречи, сделав счёт разгромным — 3:0. Гол стал для него восьмым во всех турнирах нынешнего сезона.

Сразу после реализованного одиннадцатиметрового Сычевой сделал предложение спустившейся к полю девушке. Форвард вручил даме своего сердца букет цветов, встал на левое колено и подарил ей обручальное кольцо.

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Девушка сказала да, после чего молодые люди поцеловались. Примечательно, что главный арбитр встречи Артём Любимов имел полное право показать Сычевому вторую жёлтую карточку и удалить его с поля, но не решился наказывать жениха.

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Wikipedia

Роман Фейгин

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