Оставшаяся без российского газа Польша призвала Норвегию делиться

Норвегия нарастила прибыть от продажи газа после начала боевых действий на Украине, считают европейские страны. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил скандинавскую страну в попытке нажиться на экспорте топлива в ЕС после снижения поставок из России.

"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье Washington Post.

Осло же, в свою очередь не соглашается с упрёками в свой адрес. Норвегия в ответ напоминает о том, что поддержала санкции против России, выделяет помощь Украине в виде военных поставок и обеспечивает Европу газом. В ЕС рассчитывают на норвежское топливо, чтобы пережить зимние месяцы и пополнить свои запасы на годы вперёд, пишет издание.