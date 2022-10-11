Оставшаяся без российского газа Польша призвала Норвегию делиться
WP: Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на ЕС
Норвегия нарастила прибыть от продажи газа после начала боевых действий на Украине, считают европейские страны. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил скандинавскую страну в попытке нажиться на экспорте топлива в ЕС после снижения поставок из России.
"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться её "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье Washington Post.
Осло же, в свою очередь не соглашается с упрёками в свой адрес. Норвегия в ответ напоминает о том, что поддержала санкции против России, выделяет помощь Украине в виде военных поставок и обеспечивает Европу газом. В ЕС рассчитывают на норвежское топливо, чтобы пережить зимние месяцы и пополнить свои запасы на годы вперёд, пишет издание.
Как писал Лайф ранее, эксперт Гривач заявил, что газовое взаимодействие РФ и ЕС было невероятным примером взаимозависимости. Сеть взаимодействия сегодня "сильно шатается", это открывает пути дальнейшей экскалации не только в сфере энергетики, но и в стратегической безопасности континента, сказал специалист.
Напомним, на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС \ EPA\ Pawel Supernak