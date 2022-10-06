Песков заявил о недопуске России к расследованию диверсий на "Северных потоках"

Россия была уведомлена о том, что её не будут привлекать к международному расследованию диверсий на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию", — сказал представитель Кремля, отметив, что такая позиция Запада вызывает сожаление.