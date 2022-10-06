Житель Урюпинска обнаружил на улице свёрток с телом младенца

В Урюпинске обнаружен свёрток с телом новорождённого мальчика. Теперь правоохранители разыскивают его мать, сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Страшную находку обнаружил утром 6 октября местный житель. Мужчина прогуливался с собакой во дворе одного из домов по улице Коммунистической. Увидев тело младенца, он сразу же обратился в правоохранительные органы. По факту находки следователи организовали проверку.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего, а также личность матери ребёнка. Судебно-медицинские эксперты пытаются выяснить причину и срок смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.