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6 октября, 10:39

Житель Урюпинска обнаружил на улице свёрток с телом младенца

В Урюпинске обнаружен свёрток с телом новорождённого мальчика. Теперь правоохранители разыскивают его мать, сообщила пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Страшную находку обнаружил утром 6 октября местный житель. Мужчина прогуливался с собакой во дворе одного из домов по улице Коммунистической. Увидев тело младенца, он сразу же обратился в правоохранительные органы. По факту находки следователи организовали проверку.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего, а также личность матери ребёнка. Судебно-медицинские эксперты пытаются выяснить причину и срок смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

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Ранее тело младенца нашли в мусорном контейнере в Москве. Такую находку обнаружил случайный прохожий.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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