Песков: Введение потолка цен на нефть навредит почти всем странам
Введение Западом потолка цен на нефть из России нанесёт вред практически всем государствам. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Принятие таких решений способно оказать очень деструктивное влияние на будущие горизонты энергических рынков и навредить тем самым практически всем государствам", — сказал он журналистам.
Очень многие страны, заметил представитель Кремля, понимают абсурдность подобных резких движений Евросоюза, которые подстрекаются Соединёнными Штатами.
Ранее Лайф писал, что в США предупредили о новом пугающем ответе России при введении потолка цен на нефть. По словам участников рынка, эта мера Москвы окажет немедленное давление.
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