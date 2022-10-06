Песков: Введение потолка цен на нефть навредит почти всем странам

Введение Западом потолка цен на нефть из России нанесёт вред практически всем государствам. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принятие таких решений способно оказать очень деструктивное влияние на будущие горизонты энергических рынков и навредить тем самым практически всем государствам", — сказал он журналистам.