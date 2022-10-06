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6 октября, 10:35

Песков: Введение потолка цен на нефть навредит почти всем странам

Введение Западом потолка цен на нефть из России нанесёт вред практически всем государствам. Об этом предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Принятие таких решений способно оказать очень деструктивное влияние на будущие горизонты энергических рынков и навредить тем самым практически всем государствам", — сказал он журналистам.

Очень многие страны, заметил представитель Кремля, понимают абсурдность подобных резких движений Евросоюза, которые подстрекаются Соединёнными Штатами.

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Ранее Лайф писал, что в США предупредили о новом пугающем ответе России при введении потолка цен на нефть. По словам участников рынка, эта мера Москвы окажет немедленное давление.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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