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6 октября, 10:33

Песков назвал снижение ОПЕК+ добычи нефти поддержанием стабильности на рынке сырья

Договорённость стран ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки направлена на сохранение стабильности на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, те решения, которые были приняты, как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что здесь не имеется в виду солидарность с какой-либо отдельной страной, ведь все государства заинтересованы в том, чтобы рынки были стабильными.

Администрация Байдена в панике пытается отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

Администрация Байдена в панике пытается отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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