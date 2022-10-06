Песков назвал снижение ОПЕК+ добычи нефти поддержанием стабильности на рынке сырья

Договорённость стран ОПЕК+ относительно сокращения добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки направлена на сохранение стабильности на мировых рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, те решения, которые были приняты, как раз направлены на стабилизацию нефтяного рынка", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что здесь не имеется в виду солидарность с какой-либо отдельной страной, ведь все государства заинтересованы в том, чтобы рынки были стабильными.