Администрация Байдена в панике пытается отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти
CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от решения сократить добычу нефти
Перед встречей членов ОПЕК+ администрация американского президента Джо Байдена пытается отговорить участников организации от снижения объёма производства сырой нефти. Как пишет CNN со ссылкой на правительственные источники, в Вашингтоне характеризуют подобное решение как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт".
"За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти", — сказано в записи телеканала.
Согласно информации одного из источников, важно, чтобы все понимали, как высоки сейчас ставки. При этом другой источник и вовсе характеризует настроения в Белом доме не иначе как "панические".
Ожидается, что на заседании ОПЕК+, которое пройдёт 5 октября, члены организации объявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки, что может привести к резкому росту цены на чёрное золото. Ранее Лайф рассказывал, как скажется на экономике, ценах и курсах валют сокращение добычи нефти до рекордных значений.
Twitter / OPEC