Администрация Байдена в панике пытается отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

Перед встречей членов ОПЕК+ администрация американского президента Джо Байдена пытается отговорить участников организации от снижения объёма производства сырой нефти. Как пишет CNN со ссылкой на правительственные источники, в Вашингтоне характеризуют подобное решение как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт".

"За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти", — сказано в записи телеканала.