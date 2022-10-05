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5 октября, 05:13

Администрация Байдена в панике пытается отговорить ОПЕК+ от сокращения добычи нефти

CNN: США пытаются отговорить страны ОПЕК+ от решения сократить добычу нефти

Перед встречей членов ОПЕК+ администрация американского президента Джо Байдена пытается отговорить участников организации от снижения объёма производства сырой нефти. Как пишет CNN со ссылкой на правительственные источники, в Вашингтоне характеризуют подобное решение как "тотальная катастрофа" и "вражеский акт".

"За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти", — сказано в записи телеканала.

Согласно информации одного из источников, важно, чтобы все понимали, как высоки сейчас ставки. При этом другой источник и вовсе характеризует настроения в Белом доме не иначе как "панические".

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Ожидается, что на заседании ОПЕК+, которое пройдёт 5 октября, члены организации объявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки, что может привести к резкому росту цены на чёрное золото. Ранее Лайф рассказывал, как скажется на экономике, ценах и курсах валют сокращение добычи нефти до рекордных значений.

Обложка ©

Twitter / OPEC

Артур Лапсаков

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