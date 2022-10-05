Венгрия добилась, чтобы потолок цен коснулся не всей нефти России

Венгрия добилась, чтобы потолок цен на нефть из России, который намерен ввести Евросоюз, не распространялся на трубопроводную нефть. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы упорно вели переговоры и добились того, что ограничение цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки нефти (мы именно так покупаем нефть, необходимую для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации оно также не распространяется на морской транспорт, заменяющий трубопроводы", — пояснил Сийярто в соцсетях.

По его словам, также Венгрии удалось добиться, чтобы санкции не коснулись атомной энергетики: чтобы они не ударили по проекту строительства АЭС "Пакш". В списке рестрикций, как отметил Сийярто, не будет ни одного института, "важного с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна и впредь намерена отстаивать свою энергобезопасность и не поддерживать вредящие ей санкции.