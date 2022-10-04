СМИ узнали о новой идее ЕС насчёт ограничения цен на нефть из России

Потолок цен на российскую нефть, который предложили ввести страны G7, ЕС может утвердить в два этапа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

По утверждению источников издания, соответствующий законопроект уже готовится европейскими чиновниками. Однако, предположительно, его утверждение будет отложено до полной готовности всеми странами "Большой семёрки" к введению такого лимита.

Как рассказывал Лайф, посол Польши заявил, что в ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть.