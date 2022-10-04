СМИ узнали о новой идее ЕС насчёт ограничения цен на нефть из России
WSJ: ЕС может утвердить потолок цен на нефть из России в два этапа
Потолок цен на российскую нефть, который предложили ввести страны G7, ЕС может утвердить в два этапа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
По утверждению источников издания, соответствующий законопроект уже готовится европейскими чиновниками. Однако, предположительно, его утверждение будет отложено до полной готовности всеми странами "Большой семёрки" к введению такого лимита.
Как рассказывал Лайф, посол Польши заявил, что в ЕС согласовали введение потолка цен на российскую нефть.
Между тем идея введения ценового потолка на российскую нефть странами Запада обладает рядом существенных недостатков. Эта мера может стать "завершающим смертельным ударом" для стран ЕС, а для президента США Джо Байдена — "самым большим просчётом в сфере энергетики". По мнению экспертов, у плана "Большой семёрки", согласованного в сентябре, — два сценария развития и оба не сулят ничего хорошего.
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