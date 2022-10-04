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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 19:37
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Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным

Читатели Die Welt потребовали не помогать Украине из-за её отказа от переговоров

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Некоторые из них обвинили лидера Незалежной в нежелании стремиться к урегулированию конфликта. Кроме того, немцы потребовали от Евросоюза перестать помогать Киеву.

"На отказ от переговоров должен последовать только один ответ — немедленное прекращение любой помощи Украине. Если они действительно хотят мира, они обязаны начать говорить", — считает один из читателей.

Зеленского в комментариях назвали марионеткой, которая делает всё по указке США. Комментаторы убеждены, что военные задачи Америки заключаются не в переговорах, а в смене власти в России.

Ряд читателей назвали украинского лидера поджигателем войны, так как он способствует эскалации кризиса. А некоторые немцы задались вопросом, насколько долго хватит Запада, чтобы помогать Зеленскому.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.

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Никита Осипов
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