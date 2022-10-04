Немцев возмутил отказ Зеленского договариваться с Путиным
Читатели Die Welt потребовали не помогать Украине из-за её отказа от переговоров
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Некоторые из них обвинили лидера Незалежной в нежелании стремиться к урегулированию конфликта. Кроме того, немцы потребовали от Евросоюза перестать помогать Киеву.
"На отказ от переговоров должен последовать только один ответ — немедленное прекращение любой помощи Украине. Если они действительно хотят мира, они обязаны начать говорить", — считает один из читателей.
Зеленского в комментариях назвали марионеткой, которая делает всё по указке США. Комментаторы убеждены, что военные задачи Америки заключаются не в переговорах, а в смене власти в России.
Ряд читателей назвали украинского лидера поджигателем войны, так как он способствует эскалации кризиса. А некоторые немцы задались вопросом, насколько долго хватит Запада, чтобы помогать Зеленскому.
Ранее Лайф писал, что Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября, один из пунктов которого констатирует невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта.