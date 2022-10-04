Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали отказ президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным. Некоторые из них обвинили лидера Незалежной в нежелании стремиться к урегулированию конфликта. Кроме того, немцы потребовали от Евросоюза перестать помогать Киеву.

"На отказ от переговоров должен последовать только один ответ — немедленное прекращение любой помощи Украине. Если они действительно хотят мира, они обязаны начать говорить", — считает один из читателей.

Зеленского в комментариях назвали марионеткой, которая делает всё по указке США. Комментаторы убеждены, что военные задачи Америки заключаются не в переговорах, а в смене власти в России.

Ряд читателей назвали украинского лидера поджигателем войны, так как он способствует эскалации кризиса. А некоторые немцы задались вопросом, насколько долго хватит Запада, чтобы помогать Зеленскому.