Продвижение ВСУ пресекли на Херсонском направлении

На Херсонском направлении остановлено продвижение украинских военных. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что действия противника удалось пресечь благодаря силам Минобороны РФ, Росгвардии и ВКС.

"На Херсонском направлении — с позиции севера — есть определённые продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически всё НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — отметил Стремоусов в эфире Первого канала.