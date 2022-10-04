Продвижение ВСУ пресекли на Херсонском направлении
Стремоусов: Остановлено продвижение ВСУ на Херсонском направлении
На Херсонском направлении остановлено продвижение украинских военных. Такое заявление сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что действия противника удалось пресечь благодаря силам Минобороны РФ, Росгвардии и ВКС.
"На Херсонском направлении — с позиции севера — есть определённые продвижения украинских нацистов. Но нельзя забывать, что против нас не украинские нацисты воюют, а практически всё НАТО со всей системой, спутниками и летальным оружием, которое в полной мере используется сегодня на территории Херсонской области", — отметил Стремоусов в эфире Первого канала.
Он также подчеркнул, что украинские военные несут значительные потери. По словам замглавы Администрации Херсонской области, погибли сотни солдат Незалежной. Стремоусов считает, что ВСУ входят в населённые пункты, чтобы "сделать селфи". Однако цена таких снимков — убитые силовики, которые вместе с наёмниками находятся на поле боя на подступах к Херсонской области, заключил замглавы администрации региона.
Ранее сегодня Стремоусов заявлял, что в районе Дудчан остановилось продвижение украинских войск — они оказались в огневом мешке, а ВС РФ заняли линию обороны. Позже он сообщил, что линия разграничения в Херсонской области сохраняется у села Дудчаны.
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