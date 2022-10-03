Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео своё отступление из Артёмовска (ДНР). На кадрах видно, что военные чувствуют облегчение из-за того, что выбрались оттуда живыми. Украинские солдаты движутся колонной в направлении выхода из города и комментируют произошедшие события.

Бойцы ВСУ покидают Артёмовск. Видео © VK / griffin

"Выходим из центра ада в город. Двое суток были без воды, без связи, без еды. Пацаны на блокпосту накормили нас, теперь выходим. Вот так вот", — говорит автор ролика.