Бойцы ВСУ сняли на видео бегство из Артёмовска после потери 260 товарищей
Появилось видео с бойцами ВСУ, отступающими из Артёмовска со словами "из центра ада выходим"
Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) сняли на видео своё отступление из Артёмовска (ДНР). На кадрах видно, что военные чувствуют облегчение из-за того, что выбрались оттуда живыми. Украинские солдаты движутся колонной в направлении выхода из города и комментируют произошедшие события.
Бойцы ВСУ покидают Артёмовск. Видео © VK / griffin
"Выходим из центра ада в город. Двое суток были без воды, без связи, без еды. Пацаны на блокпосту накормили нас, теперь выходим. Вот так вот", — говорит автор ролика.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления Вооружённых сил Украины под Артёмовском. А официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.
VK / griffin