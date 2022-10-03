ВСУ потеряли более 260 бойцов на Артёмовском направлении
Российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Калиновка в результате ракетного удара по районам сосредоточения живой силы и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожено свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники", — сообщил он журналистам.
Ранее в понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления Вооружённых сил Украины под Артёмовском. А до этого о том, что союзные силы добиваются успехов на Артёмовском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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