Футболист "Ростова" отказался играть с Россией в составе сборной Боснии и Герцеговины
Центральный защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич, выступающий на правах аренды за шведский "Мальмё", отказался от участия в матче против сборной России в составе национальной команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает издание Expressen.
Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.
"В нынешней ситуации моё участие в матче против сборной России исключено. Пока у нас нет никакой информации, состоится ли встреча. Это может показаться странным, однако ассоциация пока с нами этот вопрос не обсуждала. Но в Россию я в любом случае не поеду", — сказал Хаджикадунич.
В июле 2018 года Хаджикадунич подписал с "Ростовом" контракт на пять сезонов. В составе клуба он провёл 69 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. До конца 2022 года он будет на правах аренды выступать за шведский "Мальмё".
Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций и на Евро-2024.
ФК "Ростов"