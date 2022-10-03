Футболист "Ростова" отказался играть с Россией в составе сборной Боснии и Герцеговины

Центральный защитник "Ростова" Деннис Хаджикадунич, выступающий на правах аренды за шведский "Мальмё", отказался от участия в матче против сборной России в составе национальной команды Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает издание Expressen.

Матч запланирован на 19 ноября. Он должен состояться на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. При этом член Исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

"В нынешней ситуации моё участие в матче против сборной России исключено. Пока у нас нет никакой информации, состоится ли встреча. Это может показаться странным, однако ассоциация пока с нами этот вопрос не обсуждала. Но в Россию я в любом случае не поеду", — сказал Хаджикадунич.

В июле 2018 года Хаджикадунич подписал с "Ростовом" контракт на пять сезонов. В составе клуба он провёл 69 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи. До конца 2022 года он будет на правах аренды выступать за шведский "Мальмё".