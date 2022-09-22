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22 сентября, 06:13

В Боснии и Герцеговине примут решение о проведении матча с Россией 10 октября

На сегодняшний день окончательного решения о проведении товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины не принято, это будет решено до 10 октября, сообщил президент Футбольного союза страны Вицо Зелькович.

"Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября", — приводит его слова издание Nezavisne Novine.

По словам Зельковича, в отношении встречи слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Он уточнил, что каждый имеет право на своё мнение, однако это не значит, что остальные должны думать так же. Глава федерации добавил, что это всего лишь товарищеский матч.

Путин поддержал идею проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины по футболу

Путин поддержал идею проведения матча сборных России и Боснии и Герцеговины по футболу

Напомним, матч Россия – Босния и Герцеговина должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич обещает сделать всё возможное, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Кроме того, лидеры команды Эдин Джеко и Миралем Пьянич отказались играть с нашими спортсменами.

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Российский футбольный союз

Артур Лапсаков

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