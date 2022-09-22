В Боснии и Герцеговине примут решение о проведении матча с Россией 10 октября

На сегодняшний день окончательного решения о проведении товарищеского матча между футбольными сборными России и Боснии и Герцеговины не принято, это будет решено до 10 октября, сообщил президент Футбольного союза страны Вицо Зелькович.

"Если говорить об игре, то она согласована с УЕФА, но окончательное решение мы примем 10 октября", — приводит его слова издание Nezavisne Novine.

По словам Зельковича, в отношении встречи слишком велика негативная реакция со стороны некоторых СМИ и людей. Он уточнил, что каждый имеет право на своё мнение, однако это не значит, что остальные должны думать так же. Глава федерации добавил, что это всего лишь товарищеский матч.