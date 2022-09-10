Член исполкома Футбольного союза Боснии: Сделаю всё, чтобы матч с Россией не состоялся

Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич рассказал, что постарается сделать так, чтобы национальная сборная его страны не сыграла с Россией. Этот поединок, как ожидается, состоится в ноябре.

"Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы встреча не состоялась. Я уже связался с некоторыми членами исполнительного комитета и уверен, что смогу убедить коллег аргументами, что на данный момент нам не нужен матч с Россией. Пока участие сборной России в турнирах УЕФА и ФИФА находится под запретом, мы должны вести себя так, как ожидают от нас организации. Все сумасшедшие, а мы умные? Должны ли мы портить отношения с другими федерациями или как минимум с западным миром из-за матча с Россией?" — цитирует Хусича боснийский портал SportSport.

Он выразил надежду, что его коллеги из исполнительного комитета хорошо всё взвесят касательно матча со сборной России и увидят, что на данный момент боснийцам это нужно меньше всего.

"Наша обязанность прежде всего в исполнительном комитете — убедить наших коллег силой аргументов в том, что нам сейчас не нужен матч с Россией", — подчеркнул Хусич.

Как сообщал Лайф, сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины 19 ноября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. В этом же месяце, вероятно, наша сборная сыграет на выезде с Ираном. А 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией.