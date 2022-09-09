НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 сентября, 14:34

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с Боснией и Герцеговиной

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола балканской страны.

Встреча состоится 19 ноября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге.

В УЕФА ещё не приняли решения по допуску России к жеребьёвке отбора Евро-2024

В УЕФА ещё не приняли решения по допуску России к жеребьёвке отбора Евро-2024

Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч с Киргизией. В ноябре сборная России встретится на выезде с Ираном.

Напомним, что ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборной России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.

Обложка ©

РФС

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров