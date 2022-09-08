В УЕФА ещё не приняли решения по допуску России к жеребьёвке отбора Евро-2024

УЕФА ещё не принял решение относительно допуска сборной России по футболу к жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Решение по этому вопросу ещё не принято", — заявили в УЕФА.

Отметим, что жеребьёвка отборочного раунда состоится 9 октября, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.