В УЕФА ещё не приняли решения по допуску России к жеребьёвке отбора Евро-2024
УЕФА ещё не принял решение относительно допуска сборной России по футболу к жеребьёвке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Решение по этому вопросу ещё не принято", — заявили в УЕФА.
Отметим, что жеребьёвка отборочного раунда состоится 9 октября, а сам турнир с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В начале мая УЕФА продлил отстранение российских клубов и сборных. Наши клубы не смогут в этом сезоне выступить в еврокубках — Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная под руководством Валерия Карпина пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Ранее Лайф сообщал, что 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии, а в ноябре сыграет с Ираном. Обе встречи пройдут на выезде. До конца года сборная России сыграет ещё один матч, однако пока встреча прорабатывается.
РФС / Михаил Шапаев